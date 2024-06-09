Ευρωεκλογές: Νίκη του Ντόναλντ Τουσκ με 38% στην Πολωνία

Το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρωθυπουργού της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο Συνασπισμός των Πολιτών, είναι ο νικητής των ευρωεκλογών έχοντας συγκεντρώσει το 38,2% των ψήφων και 21 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα exit poll.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το εθνικιστικό, λαϊκιστικό κόμμα Δίκαιο και Δικαιοσύνη, το οποίο βρισκόταν επί οκτώ χρόνια στην εξουσία μέχρι στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, με το 33,9% των ψήφων και 19 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ακροδεξιά, ευρωσκεπτικιστική Konfederacja (Συνομοσπονδία) συγκεντρώνει το 11,9% των ψήφων και εξασφαλίζει 6 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το exit poll του ινστιτούτου IPSOS.

Οι δύο σύμμαχοι του Ντόναλντ Τουσκ στην πολωνική κυβέρνηση, ο Τρίτος Δρόμος και η Αριστερά εξασφαλίζουν αντίστοιχα 8,2% και 6,6% των ψήφων και 4 και 3 έδρες.

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία ανήλθε σε 39%.

Μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, η Βαρσοβία άρχισε την εξομάλυνση των μέχρι τότε τεταμένων σχέσεών της με τις Βρυξέλλες. Στην προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών κυριάρχησε το θέμα της στρατιωτικής, οικονομικής και ενεργειακής ασφάλειας, η σημασία της οποίας αναγνωρίζεται από το 95% των Πολωνών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και από το σύνολο της πολιτικής τάξης της Πολωνίας, χώρας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γείτονα της Ρωσίας, σταθερής συμμάχου της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

