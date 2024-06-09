«Το ΠΑΣΟΚ δεν πανηγυρίζει. Αυξάνει τη δύναμή του κι αυτό δεν μπορεί να εκφεύγει. Δείχνει ότι πηγαίνει προοδευτικά μπροστά, δεν καλπάζει, αλλά δεν είναι πισωγύρισμα», ανέφεραν συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη όταν οριστικοποιήθηκε η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως σημείωσαν, στην εικόνα του εκλογικού χάρτη το ΠΑΣΟΚ έφερε πλήγμα στην κυβέρνηση και ήδη δύο περιφέρειες είναι πράσινες. Πρόκειται για το Λασίθι και το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Στη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι καταγράφεται δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία σε 21 εκλογικές περιφέρειες (Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αργολίδα, Γρεβενά, Δωδεκάνησα, Έβρο, Ευρυτανία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λακωνία, Λάρισα, Λευκάδα, Πιερία, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Φλώρινα, Χαλκιδική, Χίο). Προσθέτουν πως στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 το ΠΑΣΟΚ ήταν πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ σε 10 περιφέρειες. Τον Ιούνιο του 2024 το ΠΑΣΟΚ έχει υπερκεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε 23 -όπου το ΠΑΣΟΚ είναι 1ο ή 2ο κόμμα- και σε 6 εκλογικές περιφέρειες όπου το ΠΑΣΟΚ είναι 3ο κόμμα (Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Ροδόπη, Πέλλα, Ημαθία).

Όπως επισημαίνουν, η Νέα Δημοκρατία έχει καταγράψει σαφή υστέρηση τόσο σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023 όσο και σε σχέση με τον χαμηλότερο πήχη, που η ίδια επικαλείτο, δηλαδή τις ευρωεκλογές του 2019.

Οι ίδιοι παράγοντες σχολιάζουν διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ πως ο Στέφανος Κασσελάκης θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου. Υπενθυμίζουν ότι προεκλογικά ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε, από την πλευρά του, ότι θα κάνει τη δική του πρόταση με όρους πολιτικούς και προοδευτικούς. «Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έβαλε όρους αυτοκρατορικούς αλλά εξήγησε ότι χρειάζεται αξιοπιστία στην κοινωνία κι όχι ενα νταραβέρι, να σου δώσω να μου δώσεις, που είναι απεχθές στους πολίτες. Κι εκεί θα κριθεί ο καθένας», υπογραμμίζουν.

Όπως αναφέρουν, καθοριστικός παράγοντας θα είναι το τελικό αποτελέσμα της κάλπης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα exit poll. «Αλλιώς γίνεται η συζήτηση με 17% κι αλλιώς όταν τα δύο κόμματα είναι σχεδόν στα ίσα», σημειώνουν, θυμίζοντας πως ο κ. Κασσελλάκης είχε πει ότι συνομιλεί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι με τον κ. Ανδρουλάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.