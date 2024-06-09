«Σαμπντόρια και ΑΕΚ διεκδικούν τον Μπρινιόλι»

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αναμένεται στο τέλος του μήνα να αποχωρήσει από τους «πράσινους», όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Εδώ και αρκετό καιρό, το όνομα του Ιταλού τερματοφύλακα έχει συνδεθεί με τα μεταγραφικά σενάρια της ΑΕΚ, η οποία και ψάχνει την αγορά για την ενίσχυση της θέσης του κίπερ.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικό Μέσο που ασχολείται με θέματα της Σαμπντόρια, η ομάδα της Γένοβας φαίνεται πως μπαίνει «σφήνα» στους «κιτρινόμαυρους» για την απόκτηση του 32χρονου πορτιέρε.

Βέβαια, όπως σημειώνεται στο «clubdoria46.it», πρώτος στόχος για τον ιταλικό σύλλογο παραμένει η παραμονή του Στάνκοβιτς που ανήκει στην Ίντερ, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Φουλιγνάτι της Κρεμονέζε.

