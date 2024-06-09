Λογαριασμός
Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ντιέγκο Αλόνσο

Ο Ντιέγκο Αλόνσο βρίσκεται στη χώρα μας ώστε να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό και να πιάσει άμεσα δουλειά

Alonso

Ήρθε και σηκώνει μανίκια ο Ντιέγκο Αλόνσο! Ο Ουρουγουανός τεχνικός βρίσκεται στην Ελλάδα με σκοπό να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό και να πιάσει άμεσα δουλειά.

Ο 49χρονος προπονητής αποτελεί τον εκλεκτό του «τριφυλλιού» για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, με τις επαφές να υπάρχουν εδώ και μερικές ημέρες και τελικά να κλειδώνει η έλευσή του μετά από το «πάγωμα» της υπόθεσης του Μαουρίτσιο Σάρι.

Όπως ανέφερε νωρίτερα στα ρεπορτάζ του ο Τάσος Νικολογιάννης, ο Ντιέγκο Αλόνσο έρχεται απόλυτα διαβασμένος σχετικά με το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών.

Ακούστε εδώ τα σχετικά ρεπορτάζ για τον Ουρουγουανό προπονητή:

