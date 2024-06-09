Χαρούμενη από το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής (9/6) η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς το κόμμα της πέρασε άνετα το εκλογικό όριο και εκλέγει ευρωβουλευτή.

«Για πρώτη φορά θα υπαρχει ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας που θα χτίσει νέο παράδειγμα-υπόδειγμα που πολλοί θα θελήσουν να μιμηθούν. Η Πλεύση είναι εκείνο το κίνημα που βαδίζει στέρεα με αλήθεια με πάρα πολλή δουλειά, με επιμονή στη δουλειά. Είμαστε το πεισματαρικό κίνημα που ήρθε για να μείνει και να μεγαλώσει».

«Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τους νέους που μάς έδωσαν δύναμη και αγάπη. Ευχαριστώ τους υποψηφίους και τις υποψήφιες για τον όμορφο αγώνα και τη συλλογική προσπάθεια. Η Πλεύση Ελευθερίας απευθύνεται και σήμερα σας υπόσχομαι ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην εντολή σας, θα συνεχίσουμε να δίνουμε προοπτική, ελπίδα, θα εργαζόμαστε σκληρά, θα διεκδικούμε τα αδύνατα όχι με ακραίες φωνές» κατέληξε η κυρία Κωνσταντοπούλου

Πηγή: skai.gr

