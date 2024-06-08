Κατεδάφιση γέφυρας στον Ισθμό: Επί τόπου Σταϊκούρας και Χρυσοχοΐδης - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό

Στο σημείο που γίνεται η κατεδάφιση της γέφυρας, η οποία υπέστη ζημιές από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε μετά την ανατροπή βυτιοφόρου, βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Προφανώς, θα υπάρξει ταλαιπωρία, επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό, βλέπετε τις κινήσεις που κάνουμε, τόνισε ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επισημαίνοντας ότι δεν καταβάλλεται το αντίτιμο των διοδίων στον Ισθμό και στην Ελευσίνα.

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι διεξάγεται προανάκριση, έχει οριστεί πραγματογνώμονας, και τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης και όλη η προανάκριση θα κατατεθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πάνω από την Εθνική Οδό, η οποία υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά και τις εκρήξεις που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, το σημείο αναμένεται δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αναδόχου.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη Νέα και Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο:

Αναλυτικά, από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 08.06.2024, αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Κόρινθο στο ύψος της Χ.Θ. 75,2 με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας προς δύο εναλλακτικές διαδρομές:

προς την έξοδο του κόμβου Λουτρακίου, με κατεύθυνση προς τον Ισθμό Κορίνθου, την ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου και στη συνεχεία επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου της Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,8).

προς την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του κλάδου προς Αθήνα, στον οποίο εφαρμόζεται αμφιδρόμηση από τη Χ.Θ. 75,2 έως Χ.Θ. 76,2.

Η κυκλοφορία προς Αθήνα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ.

Την Κυριακή 09.06.2024 το μεσημέρι περί τις 12:00, για την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης αυξημένης κυκλοφορίας επιστροφής των εκλογέων, θα αρθεί η ανωτέρω αμφιδρόμηση και θα δοθούν στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας (3 Λωρίδες και ΛΕΑ).

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Για το ατύχημα είχε συλληφθεί ο οδηγός του βυτιοφόρου, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την τροχαία που διενεργεί την προανάκριση έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας.

Το ιστορικό

Η φωτιά που ξέσπασε μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου, το οποίο μετέφερε καύσιμα, έσβησε γύρω στις 23:40 χθες το βράδυ. Μετά την ανατροπή του τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη φωτιά. Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην παλαιά όσο και στη νέα εθνική Αθηνών-Κορίνθου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Με την κατάσβεση της φωτιάς, λίγο μετά τα μεσάνυχτα άνοιξαν πρώτα τα διόδια της Ελευσίνας για Κόρινθο και σταδιακά άρχισε να αποκαθίσταται η κίνηση.

Δεν ενεπλάκη άλλο όχημα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα που πραγματοποίησαν διαβροχή και ρίψεις ειδικού κατασβεστικού υγρού.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, στο ατύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα. Ο οδηγός του βυτιοφόρου απεγκλωβίστηκε σώος, δεν έχει εγκαύματα, φέρει όμως κάποια χτυπήματα από την ανατροπή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ δεν υπήρξε άλλος τραυματίας.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και οι δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα λόγω της έκτασης του πύρινου μετώπου που δημιουργήθηκε.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στην Πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου σήμανε συναγερμός μετά από κλήση ότι το βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα, εξερράγη. Στο σημείο, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του τοπικού μέσου, σημειώνονταν συνεχώς εκρήξεις.

Η φωτιά μάλιστα επεκτάθηκε και στο πρανές του αυτοκινητόδρομου.

Μήνυμα από το 112

Μήνυμα εστάλη από το 112 αργά το βράδυ της Παρασκευής σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Αθηνών-Κορίνθου όπου το βυτιοφόρο ανετράπη και πήρε φωτιά.

