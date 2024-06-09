Νταρμανέν: Ήττα για τον Μακρόν το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές 2024

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ένας από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Γαλλία είναι μια ήττα για τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του.

"Σήμερα πρέπει να αναρωτηθούμε και επίσης να εξηγήσουμε στους Γάλλους γιατί δεν ήμασταν σε θέση να τους ακούσουμε αρκετά", δήλωσε ο Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

