Kατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε μάντρα με ανακυκλώσιμα, επί της οδού Πόντου, κοντά στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να σημειωθύν αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Για το συμβάν, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 16:30.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στο σημείο παραμένει για προληπτικούς λόγους ένα όχημα της Πυροσβεστικής.

