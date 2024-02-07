Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε μάντρα με ανακυκλώσιμα στα Διαβατά - Δείτε βίντεο

Για το συμβάν, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 16:30

UPDATE: 18:44
Θεσσαλονκη

Kατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε μάντρα με ανακυκλώσιμα, επί της οδού Πόντου, κοντά στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να σημειωθύν αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Για το συμβάν, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 16:30.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στο σημείο παραμένει για προληπτικούς λόγους ένα όχημα της Πυροσβεστικής.

Πυρσβεστικη

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark