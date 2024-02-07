Kατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε μάντρα με ανακυκλώσιμα, επί της οδού Πόντου, κοντά στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να σημειωθύν αλλεπάλληλες εκρήξεις.
Για το συμβάν, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 16:30.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Στο σημείο παραμένει για προληπτικούς λόγους ένα όχημα της Πυροσβεστικής.
