Θεσσαλονίκη: Φοιτητές εισέβαλαν με πανό και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης σε εκδήλωση στη ΔΕΘ

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα εντός της ΔΕΘ μέλη φοιτητικών συλλόγων, όπου κρατώντας πανό και παλαιστινιακές σημαίες, διαδήλωσαν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως η διαμαρτυρία έγινε στην αίθουσα Cosmos, όπου ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση υπό την αιγίδα της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα, με τίτλο «Μεταβαλλόμενα τοπία της εβραϊκής λογοτεχνίας».

Οι διαδηλωτές μοίρασαν φυλλάδια στα οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Η Πρεσβεία του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ ανεπιθύμητη στη Θεσσαλονίκη!» και «Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και Ισραήλ».

Πηγή: Thestival.gr

