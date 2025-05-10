Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ανατολικά του Αγαθονησίου

Επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών και σύλληψη ενός διακινητή πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε τριάντα έναν (31) αλλοδαπούς στη βραχονησίδα «Κατσαγάνι», ανατολικά του Αγαθονησίου.

Με τη βοήθεια παραπλέοντος αλιευτικού σκάφους, οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Πυθαγορείου της Σάμου.

Όλοι τους παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου και μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Επίσης άλλοι τρεις αλλοδαποί από την ίδια ομάδα, οι οποίοι εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX στη βραχονησίδα, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο λιμάνι του Πυθαγορείου και ακολούθως σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

Μεταξύ των αλλοδαπών που εντοπίστηκαν, ένας 34χρονος, υπήκοος Τουρκίας αναγνωρίστηκε από τους υπολοίπους ως ο διακινητής τους.

Συνελήφθη από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Σάμου και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για παραβάσεις σχετικές με την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Σάμου.

Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης σαράντα (40) αλλοδαπών που επέβαιναν σε σκάφος νότια της Γαύδου.

Η μεταφορά των διασωθέντων ολοκληρώθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.