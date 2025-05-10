Συνελήφθη χθες το απόγευμα, δυνάμει εντάλματος , από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙΑΣ, ένας 39χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι ο 39χρονος το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου του 2024 στην περιοχή του Βύρωνα, πυροβόλησε έξω από μια καφετέρια και τραυμάτισε έναν 44χρονο ημεδαπό, ο οποίος διεκομίσθη σε νοσοκομείο, εκτός κινδύνου ζωής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

