Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατος τριών μελών της ίδιας οικογένειας μέσα σε διάστημα μόλις 13 ημερών, φέρεται να ερευνα το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας.

Οι ειδικοί της αστυνομίας αναμένουν τα στοιχεία που θα τους δείξουν αν οι τρεις θάνατοι προκλήθηκαν από φυσικά αίτια, ή αν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών φέρεται να έχει μπει ο ρόλος της οικιακής βοηθού της οικογένειας, η οποία κατάγεται από τη Βουλγαρία.

Η σειρά των τριών θανάτων

Ο πρώτος θάνατος στην οικογένεια, ήταν η μητέρα, η 98χρονη Αικατερίνη Σιδηροπούλου. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα παρουσίαζε επιδείνωση στην υγεία της, με αποτέλεσμα στις 11 Απριλίου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τη Μεγάλη Τρίτη η 98χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Δεύτερη απεβίωσε η κόρη της Αικατερίνης, Βέρα Σιδηροπούλου, που ήταν σε ηλικία 78 ετών. Την ημέρα που απεβίωσε η μητέρα της, η 78χρονη Βέρα βρέθηκε από τη Βουλγλαρα οικιακή βοηθό, όπως δήλωσε η τελευταία, λιπόθυμη στο πάτωμα του σπιτιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η γυναίκα κατέληξε τη Δευτέρα του Πάσχα, χωρίς να υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου.

Τρίτος θάνατος ήταν ο γιος της Αικατερίνης, ο 75χρονος Μιχάλης Σιδηρόπουλος. Ο 75χρονος άνδρας απεβίωσε στις 29 Απριλίου, κλείνοντας τον γύρο του θανάτου στην οικογένεια. Ο Μιχάλης Σιδηρόπουλος είχε μεταφερθεί σε θεραπευτήριο στον Κρυδαλλό, λόγω επιδείνωσης της υγείας του.

Καταγγελίες από φίλο της οικογένειας

Φιλικό πρόσωπο της οικογένειας Σιδηροπούλου δήλωσε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ότι δεν θεωρεί φυσιολογικό αυτό που συνέβη, καταγγέλλοντας ότι «έχουν αδειάσει πράγματα από το σπίτι».

Πού εστιάζει την έρευνα η αστυνομία

Η αστυνομία κινείται σε τρία στάδια. Αφενός να ελέγξει αν υπάρχουν κινήσεις-μεταφορές χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας, η οποία ήταν πολύ ευκατάστατη. Δεύτερον, να γίνει άρση τηελφωνικού απορρήτου και τρίτον, να καταθέσει η οικιακή βοηθός από τη Βουλγαρία. Και βέβαια, αναμένονται οι ιατροδικαστές εκθέσεις, για τα αίτια θανάτου των τριών μελών της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

