Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί τόσο η περιοχή περιμετρικά του ΑΠΘ όσο και εντός του campus.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει 7 προσαγωγές μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μετά την πορεία κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

<br>

Ένας εξ αυτών χρησιμοποίησε και ένα πυροσβεστήρα, ενώ κάποια άτομα έβαλαν φωτιές στο κάδο στην οδό Εγνατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.