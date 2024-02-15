Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί τόσο η περιοχή περιμετρικά του ΑΠΘ όσο και εντός του campus.
Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει 7 προσαγωγές μέχρι στιγμής.
Σύμφωνα με το thestival.gr, μετά την πορεία κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.
Αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.
Ένας εξ αυτών χρησιμοποίησε και ένα πυροσβεστήρα, ενώ κάποια άτομα έβαλαν φωτιές στο κάδο στην οδό Εγνατία.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.