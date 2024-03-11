Λογαριασμός
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους σύμφωνα με τους πυροσβέστες ενώ οι ένοικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν και βγήκαν από αυτό

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα το πρωί στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δημητρίου Ράλλη στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους σύμφωνα με τους πυροσβέστες ενώ οι ένοικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν και βγήκαν από αυτό.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πυρκαγιά διαμέρισμα
