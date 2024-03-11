Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα το πρωί στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δημητρίου Ράλλη στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους σύμφωνα με τους πυροσβέστες ενώ οι ένοικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν και βγήκαν από αυτό.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε την ανάρτηση

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρίου Ράλλη στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2024

Πηγή: skai.gr

