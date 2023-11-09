Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης του αιτήματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ

«Παράθυρο» σε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου «ανοίγει» ο e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του φορέα (www.efka.gov.gr) και, πλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής του σε κύριο φορέα του δημοσίου τομέα.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι, αφού προηγουμένως έχουν προβεί σε αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών taxis, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Ηλ. Υπηρεσίες -> Θεματική ενότητα: Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> «Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης κύριου φορέα».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της νέας υπηρεσίας είναι να μειωθούν οι επισκέψεις των υποψήφιων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα στις αρμόδιες υπηρεσίες και, παράλληλα, να αυξηθεί ο ρυθμός εξυπηρέτησής τους.

Ήδη, ο e-ΕΦΚΑ, με ένα πλήθος από σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (107 στο σύνολο), έχει βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και, ειδικότερα, των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των Ατόμων με Αναπηρίες.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεσμεύτηκα ότι θα εργαστούμε σκληρά, για να κερδίσουμε τη μάχη της καθημερινότητας και να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Μαζί με τον e-ΕΦΚΑ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), εγκαινιάζουμε μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης στον δημόσιο τομέα. Συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.