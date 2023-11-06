Ελεύθερη, με περιοριστικό όρο, αφέθηκε η 28χρονη που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν βρέθηκε σακίδιο με επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Στο σακίδιο υπήρχε και η αστυνομική της ταυτότητα, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί από αστυνομικούς την ώρα που έβγαινε από το σπίτι της.

Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για κατασκευή και κατοχή μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών υλών, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ενώπιον της ανακρίτριας, η φοιτήτρια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε χάσει τις προηγούμενες μέρες το σακίδιο, στη διάρκεια φοιτητικού πάρτι στο Πανεπιστήμιο. Κατά πληροφορίες, δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο του σακιδίου και συγκεκριμένα για τις μολότοφ, την κατοχή των οποίων δεν αποδέχθηκε.

Όσον αφορά αντικείμενα που είχε στο σπίτι της, όπως σπρέι πιπεριού, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα, πλαστικά δεματικά (tie wrap), σπρέι διαφορετικών χρωμάτων και συσκευασίες φαρμακευτικής πόσιμης γέλης, φέρεται να υποστήριξε ότι επειδή συμμετέχει σε φοιτητικές πορείες τα κατείχε για λόγους ατομικής προστασίας.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση και την παραπομπή της σε δίκη θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Στο μεταξύ, έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές σε ένδειξη συμπαράστασης προς την 28χρονη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.