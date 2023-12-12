Η Προεδρία της Δημοκρατίας παρουσιάζει τον νέο ιστότοπο της Προεδρικής Φρουράς, με αφορμή την 155η επέτειο από την ίδρυσή της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.presidency.gr/menu-pf-arxiki/.

Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την ένδοξη ιστορία των Ευζώνων, να γνωρίσει τα μέρη της ευζωνικής στολής, να περιηγηθεί στα παραδοσιακά εργαστήρια κατασκευής των ευζωνικών στολών και των ξακουστών τσαρουχιών, να δει και να ακούσει το πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο, το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Αρωγοί σε αυτό το εγχείρημα μπορούν να σταθούν όσοι πολίτες επιθυμούν, αποστέλλοντας στην Προεδρία της Δημοκρατίας φωτογραφικό υλικό με ιστορική σημασία.

Η ιστορία των Ευζώνων

Η μακρόχρονη ιστορία της Προεδρικής Φρουράς ξεκινά την 12η Δεκεμβρίου του 1868 με τη σύσταση ενός μάχιμου και ταυτοχρόνως τελετουργικού τμήματος του μόνιμου Στρατού, με την ονομασία «'Αγημα». Σκοπός της δημιουργίας του ήταν η παροχή άριστης στρατιωτικής εκπαίδευσης στους υπαξιωματικούς, τους διακριθέντες για τη στρατιωτική τους αρετή, ώστε να αποτελέσουν υπόδειγμα εκπαίδευσης για τον υπόλοιπο Στρατό.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, το 1914, μετονομάζεται σε «Ανακτορική Φρουρά». Το 1929, έτος έναρξης των εργασιών ανέγερσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, λόχος Ευζώνων, με την ονομασία «Λόχος Φρουράς Προέδρου της Δημοκρατίας», αναλαμβάνει τη φύλαξή του.

Στην πορεία των χρόνων και με τις αλλαγές του πολιτεύματος, οι μετονομασίες διαδέχονταν η μία την άλλη: «Λόχος Βασιλικής Φρουράς» (1940), «Τιμητική Φρουρά του Αγνώστου Στρατιώτη»(1941), «Φρουρά Σημαίας»(1942), «Βασιλική Φρουρά»(1946). Ωστόσο, παρέμενε διαχρονικά αμετάβλητη η αποστολή της τιμητικής φρούρησης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και των Ανακτόρων.

Από το 1974, με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ονομάζεται οριστικά πλέον «Προεδρική Φρουρά», έχει καθαρά τελετουργικό χαρακτήρα και υπάγεται στο Στρατιωτικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Η Προεδρική Φρουρά δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, ωστόσο δέχεται οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων, κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση presidentialguard@presidency.gr .

