Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν το χρονικό του εγκλήματος στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, ο 47χρονος πατροκτόνος ειδοποίησε μόνος του τις αρχές χθες λίγο μετά τις 2 και μισή το μεσημέρι, αναφέροντας ότι έχει σκοτώσει τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην οδό Καρδίτσης, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα με το πτώμα του άτυχου ηλικιωμένου να έχει αποκεφαλιστεί.

Από τη διαδικασία προκύπτει ότι ο πατροκτόνος, επιχείρησε και άλλες τομές στο σώμα του πατέρα του. Συνεπώς αυτό που εξετάζεται και που μένει να διαπιστωθεί είναι αν όντως είχαν περάσει δύο μέρες από την ώρα που ο ίδιος κατέθεσε ότι τον σκότωσε, αλλά και αν τον σκότωσε τελικά με το αλυσοπρίονο ή με κάποιον άλλο τρόπο, και έπειτα επιχείρησε να διαμελίσει το σώμα του θύματος. Φως στον τρόπο του εγκλήματος, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πατέρας και γιος, μετά τον θάνατο της μητέρας και συζύγου η οποία έφυγε στην ηλικία των 79 ετών τον περασμένο Οκτώβρη και κηδεύτηκε στο Ριζαριό Τρικάλων, είχαν συχνά εντάσεις μεταξύ τους, με τον τελευταίο και μοιραίο διαπληκτισμό να έγινε πριν από δύο μέρες με βάση τα όσα είπε ο ίδιος ο θύτης στις αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για ανθρωποκτονία με δόλο, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Τρικάλων.

Ειδικότερα, χθες (18-02-2024) το μεσημέρι, κατόπιν ειδοποίησης από τον κατηγορούμενο, αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα σε κατάστημα-επιχείρηση στα Τρίκαλα, όπου εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, καθώς και πτώμα ημεδαπού άνδρα.

Ο δράστης έφερε τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν ένα αλυσοπρίονο, είδη ρουχισμού, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα από την κατοχή του κατηγορούμενου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.