Όλοι Μαζί Μπορούμε: Δενδροφυτεύσεις 23 και 25 Φεβρουαρίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και αυτή τη φορά διοργανώνει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου μαθητική δενδροφύτευση στην Πεντέλη και καλεί μαθητές από τα σχολεία της Αττικής, να αφήσουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Κυριακάτικη συνήθεια των δενδροφυτεύσεων συνεχίζεται. Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, εθελοντές θα πρασινίσουν το Πάνειον Όρος.

Το σημείο συνάντησης είναι μπροστά στο Μνημείο του Ανθυποσμηναγού Βασιλείου Φιλίππου, στα Καλύβια, επί της οδού Γεωργίου Γκίνη, στις 11 το πρωί.

Πλησιάζοντας, θα υπάρχει σήμανση στους δρόμους που θα οδηγήσει τους εθελοντές με ασφάλεια στο σημείο της δράσης.

Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα, μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στο oloimaziboroume.gr

Πηγή: skai.gr

