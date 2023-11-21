Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη το ιστορικό αντιτορπιλικό «Βέλος» κατά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, με κύριο χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους, ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής.

Στο πλαίσιο αυτό παρήγγειλε από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται τα εξής αδικήματα: πλημμελής διατήρηση μνημείου, φθορά μνημείου, φθορά πράγματος ιστορικής σημασίας, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς (τα πρώτα δύο εμπίπτουν στο Νόμο Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, ο εισαγγελέας ζητεί να προσκομιστούν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη συντήρηση και τον ελλιμενισμό του ιστορικού πλοίου, όπως επίσης η πραγματογνωμοσύνη για τις φθορές που υπέστη. Τα έγγραφα συντήρησης και ελλιμενισμού αναμένεται να αποτελέσουν «κλειδί» στη διερεύνηση των όποιων ποινικών ευθυνών, αναφέρουν πηγές της Εισαγγελίας.

Είχε προηγηθεί εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προς την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, να διερευνηθεί το ζήτημα του τόπου ελλιμενισμού του αντιτορπιλικού «Βέλος».

Στο μεταξύ, το ιστορικό πλοίο, που λειτουργεί ως πλωτό μουσείο, μεταφέρθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε ασφαλές σημείο στην προβλήτα 2 του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.