Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν από τον εισαγγελέα για να δικαστούν οι 109 συλληφθέντες από τα χθεσινά επεισόδια, μετά την πορεία μνήμης για τα 16 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη οικιακής ειρήνης και απείθεια (λόγω άρνησης δακτυλοσκόπησης), πήραν αναβολή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Για τα υπόλοιπα αδικήματα στα οποία αναφέρεται η Αστυνομία, διεξάγεται ξεχωριστή έρευνα κατά αγνώστων.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το μεσημέρι 109 άτομα από τα 112 που συνελήφθησαν συνολικά, καθώς τρεις είναι ανήλικοι, οι οποίοι με προφορική εντολή εισαγγελέα είχαν αφεθεί ελεύθεροι και είχαν παραληφθεί από τους γονείς τους.

Στο μεταξύ, ένσταση επικράτησε το μεσημέρι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και ενώ αναμενόταν η μεταγωγή των συλληφθέντων από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους. Είχε προηγηθεί κάλεσμα από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου για συγκέντρωση αλληλεγγύης και συμπαράστασης έξω από τα Δικαστήρια. Οι διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν παραταχθεί στο σημείο. Οι αστυνομικοί τους απώθησαν προς την πλατεία Βαρδαρίου, κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Πηγή: skai.gr

