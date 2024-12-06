Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Επεισόδια μετά την πορεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη - Μολότοφ και πετροπόλεμος στα Εξάρχεια (Βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της νέας πορείας στο κέντρο της Αθήνας στη μνημη του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η περιοχή των Εξαρχείων είναι «πνιγμένη» στα χημικά. Έχει γίνει ρίψη μολότοφ, πετρών και άλλων αντικειμένων καθώς και χρήση χημικών, ενώ άγνωστοι έστησαν «οδοφράγματα» και έβαλαν φωτιά σε κάδους. Παράλληλα, ακούστηκαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης σε διάφορα σημεία στο σημείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κέντρο της Αθήνας για την πορεία βρέθηκαν τουλάχιστον 5.000 άτομα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 92 προσαγωγές, 24 από το πρωί και 68 από τις 4:30 το απόγευμα και μετά, καθώς και 9 συλλήψεις.

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες με κεντρικό σύνθημα «Οι εξεγέρσεις του χθες φωτίζουν τους αγώνες του σήμερα » συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα.

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας εκτός από τους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Εξαρχείων.

Ένταση και προσαγωγές και στη Θεσσαλονίκη

Πορεία στη μνήμη τού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκε απόψε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην πορεία συμμετείχαν μέλη φοιτητικών συλλόγων και συλλογικοτήτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, όπως επίσης άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας, απ’ όπου συγκρότησαν πορεία, η οποία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και ολοκληρώθηκε στο σημείο εκκίνησης. «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη, εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη. Το αίμα του Αλέξη δεν θα ξεχαστεί» ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές.

Μετά το τέλος της πορείας, διαδηλωτές από το “μπλοκ” των αντιεξουσιαστών κινήθηκαν προς την οδό Τσιμισκή όπου πέταξαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και περιορισμένη χρήση χημικών, ενώ ακολούθησαν προσαγωγές.

Προληπτικές προσαγωγές είχαν προηγηθεί και πριν ξεκινήσει η πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέμεναν κλειστοί οι σταθμοί “Βενιζέλου”, “Συντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο” του Μετρό (οι συρμοί διέρχονταν από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματήσουν).

'Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό

'Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Μοναστηράκι» με εντολή της ΕΛ.ΑΣ που είχαν κλείσει το απόγευμα λόγω της πορείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:00 είχε προγραμματιστεί πορεία από συλλογικότητες, σωματεία και φορείς και ισχύουν ξανά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πορεία και στα Χανιά στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου έλαβε χώρα και στα Χανιά.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και κατευθύνθηκε στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα κατά της καταστολής και του αυταρχισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.