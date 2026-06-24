Κατς: Δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο ακόμη και το απαιτήσουν οι ΗΠΑ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δεσμεύτηκε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου, "ακόμα κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα".

Τόνισε ότι 200.000 Λιβανέζοι κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω των προηγούμενων επιθέσεων και τοποθέτησης βομβών κατά μήκος δρόμων στην περιοχή με άμαχο πληθυσμό.

Ο Κατς υπογράμμισε πως το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποσυρθεί και ότι δεν θα επιτρέψει την επανάληψη παρόμοιων κινδύνων για το στρατό.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δεσμεύτηκε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου, «ακόμα κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα».

«200.000 (Λιβανέζοι) κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν (στα σπίτια από τα οποία απομακρύνθηκαν). Επειδή αυτό που συνέβη στο παρελθόν σε ζώνες ασφαλείας, όπου υπήρχε επίσης άμαχος πληθυσμός (παρόντας), υπήρχαν βόμβες κατά μήκος δρόμων και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών, και ως εκ τούτου δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», τόνισε ο Κατς στο συνέδριο Muni Expo που διοργανώθηκε για τοπικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ.

«Δεν αποσυρόμαστε», διεμήνυσε ο Ισραηλινός υπουργός.

Πηγή: skai.gr

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