Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στη Sunel Arena (19:30). Πρόκειται για το τελευταίο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ τρεις μέρες πριν (2/7) η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρουμανία.



Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή, 5 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, στη Sunel Arena. Η ελληνική ομάδα περιμένει τη στήριξή σας στο δρόμο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας με ένα κλικ ΕΔΩ Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (24/6) στις 14:00 μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster . Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ενημερώνουμε πως τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την ticketmaster. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο eok-tickets@basket.gr.Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ

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