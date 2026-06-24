Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή υποχώρηση.

Μικτή εικόνα με περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον τεχνολογικό κλάδο να προσπαθεί να ανακάμψει μετά τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων ημερών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.483,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,42%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.494,74 μονάδες (+0,89%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 128,86 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+5,36%), της Coca Cola HBC (+2,24%), της Τιτάν (+2,19%) και του ΟΤΕ (+1,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,74%), της Viohalco (-1,17%) και της Metlen (-0,61%).

Οι μετοχές της Optima Bank είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,2185 ευρώ ανά μετοχή).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η ΑΔΜΗΕ και η Eurobank διακινώντας 2.978.561 και 2.528.270 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 20,69 εκατ. ευρώ και ΑΔΜΗΕ με 13,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 54 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+6,67%) και Μουζάκης (+5,49%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CPI (-7,79%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,56%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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