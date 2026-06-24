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Θεσσαλονίκη: Σε ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές, με ζημιά άνω των 9 εκατ. ευρώ για τον ΔΕΔΔΗΕ

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα

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Στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη, ανάλογα με την περίπτωση, για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή -απλή και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας-, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ρευματοκλοπή ΔΕΔΔΗΕ
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