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Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός: Πλοία διασχίζουν ήδη το Στενό του Ορμούζ

Τουλάχιστον δύο πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και ένα φορτηγό πλοίο έπλευσαν τις τελευταίες 12 ώρες μέσω του Στενού

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Πλοία έχουν ήδη διασχίσει το Στενό του Ορμούζ βάσει του σχεδίου που έχει καταρτίσει ο νεοσύστατος ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού του ΟΗΕ. 

Τουλάχιστον δύο πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και ένα φορτηγό πλοίο έπλευσαν τις τελευταίες 12 ώρες μέσω του Στενού στο πλαίσιο του σχεδίου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων LSEG.

Επίσης, τουλάχιστον 35 άλλα εμπορικά πλοία, κυρίως πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, φορτηγά πλοία και πλοία εμπορευματοκιβωτίων, ετοιμάζονται να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ, σύμφωνα με τους LSEG και MarineTraffic, με βάση ανάλυση του Reuters για τις κινήσεις των πλοίων.

Το σχέδιο, το οποίο χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί, θα επιτρέψει σε εκατοντάδες πλοία με περίπου 11.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο να διασχίσουν το Στενό, δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πλοία Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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