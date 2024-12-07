Θεσσαλονίκη: Στις 112 οι συλλήψεις από τα χθεσινά επεισόδια, οι τρεις ανήλικοι

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι περισσότερες από τις προσαγωγές που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μετά την ολοκλήρωση της πορείας μνήμης τού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από τη δολοφονία του.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 118 προσαγωγές ατόμων, από αυτές οι 112 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μεταξύ των 112 ήταν και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι και παρελήφθησαν από τους γονείς τους. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά κύριο λόγο για διατάραξη κοινής ειρήνης ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάποιοι πιθανότατα να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παράβαση νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικής ύλης κ.ά.

Μετά το τέλος της πορείας, ομάδα διαδηλωτών κινήθηκαν προς την οδό Τσιμισκή, στο ύψος της συμβολής της με την Παύλου Μελά όπου πέταξαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και περιορισμένη χρήση χημικών ενώ ακολούθησε και ένας δεύτερος «γύρος» έντασης στο ύψος της οδού Μητροπόλεως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

