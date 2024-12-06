Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: 25 προσαγωγές σε Ιπποκράτους και Φαναριωτών

Σε 52 προσαγωγές ατόμων έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ ενόψει των συγκεντρώσεων και πορειών για τη 16η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Νωρίτερα, επί της Ιπποκράτους και Φαναριωτών, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν 25 προσαγωγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μεταξύ των προσαχθέντων είναι και η δικηγόρος Άννα Παπαρούσου.

Μεταξύ των προσαχθέντων υπάρχει ακόμη και μια γυναίκα που έφερε πάνω της καπνογόνα και η προσαγωγή της κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει σύλληψη.

Υπενθυμίζεται πως ανοικτοί είναι πλέον οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Μοναστηράκι» που είχαν κλείσει νωρίτερα.

Παράλληλα, κανονικά διεξάγεται πλέον και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε η μαθητική πορεία.

Στις 18:00 θα ακολουθήσει πορεία από συλλογικότητες, σωματεία και φορείς και θα ισχύσουν ξανά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 24 άτομα, ενώ ένας εξ αυτών συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

