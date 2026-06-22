Ανήκουστο: Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο

Με ένα απρόσμενο συμβάν βρέθηκε αντιμέτωπο πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια διακομιδής καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα, όταν τους ζήτησαν να πληρώσουν… ακτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ στο ferry boat.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, σε πλοίο της γραμμής Λιμένας-Κεραμωτή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας, Κώστα Τσιτσιλικάκη, ζητήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή κομίστρου ύψους 39 ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψην ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο.

«Να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει»

«Ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα, οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρ’ όλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν ‘’να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει’’. Επενέβη και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να το πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν καταβάλουν κόμιστρα, και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια», είπε στo ΤhessPost.gr ο Κώστας Τσιτσιλικάκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών, η διακομιδή ήταν επείγουσα για την υγεία του ασθενή. «Ήταν επείγον, από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το Κέντρο Υγείας Πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται για καρκινοπαθή, περίπου 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια κι έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

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