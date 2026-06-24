Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ οτι δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το Στενό του Ορμούζ επιμένει σε νέα άναρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. «Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!» προειδοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Επιπλέον, κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευτεί από τα κεφάλαιά τους προς αυτούς από τις ΗΠΑ» δηλώνει ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τα όσα αναφέρονται σε κακόβουλες αναφορές των Fake News για το αντίθετο, "ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΙΟΔΙΑ, ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ". Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!

»Επιπλέον, κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευτεί από τα κεφάλαιά τους προς αυτούς από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε ένα μέρος των χρημάτων τους, τα οποία ελέγχονται πλήρως από εμάς, προς τους Αγρότες και τους Κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων. Υπάρχει απελπιστική ανάγκη για τρόφιμα στο Ιράν, και θα τα αγοράσουμε για λογαριασμό τους αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.