Δανία: Τεράστιο κέντρο παραγωγής υφασμάτων των Βίκινγκς ανακαλύφθηκε στο Άαρχους

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Δανία ένα τεράστιο κέντρο παραγωγής υφασμάτων της Εποχής των Βίκινγκς, ηλικίας άνω των 1.000 ετών, το οποίο αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης και πολυπλοκότητας της κοινωνίας τους.

Σύμφωνα με ειδικούς του Μουσείου Moesgaard, ο εκτεταμένος χώρος, έκτασης περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνει εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιναριού και περισσότερα από 80 ημιυπόγεια κτίσματα, γνωστά ως "pit houses", τα οποία χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια και κατοικίες κατά την εποχή των Βίκινγκς.

Η τοποθεσία βρίσκεται στο Σόφτεν, περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια του Άαρχους, στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης. Χρονολογείται από την ύστερη Εποχή του Σιδήρου έως την πρώιμη περίοδο των Βίκινγκς, μεταξύ 600 και 950 μ.Χ.

Η επικεφαλής της δεκάμηνης ανασκαφής, αρχαιολόγος Λιβ Στίντσινγκ Ρέχερ-Λάνγκμπεργκ, δήλωσε ότι η εγκατάσταση ξεχωρίζει λόγω της σαφούς εξειδίκευσής της στην παραγωγή υφασμάτων. Οι ερευνητές εντόπισαν σφονδύλια για το γνέσιμο, βαρίδια αργαλειών, καθώς και ασημένια νομίσματα, γυάλινες χάντρες και κεραμικά αντικείμενα.

Η ύπαρξη ξεχωριστών χώρων παραγωγής και χειροτεχνίας, σε συνδυασμό με μία μόνο κατοικία, υποδηλώνει ότι η δραστηριότητα βρισκόταν υπό την επίβλεψη ενός ισχυρού προσώπου που ήλεγχε τους πόρους και την παραγωγική διαδικασία.

Οι αρχαιολόγοι είχαν ήδη ενδείξεις για τη σημασία της περιοχής, καθώς τα τελευταία 30 χρόνια είχαν βρεθεί αρκετά ασημένια νομίσματα από ερασιτέχνες ερευνητές με ανιχνευτές μετάλλων. Μια δοκιμαστική ανασκαφή πριν από ενάμιση χρόνο, ενόψει κατασκευής νέου δρόμου και βιομηχανικής ζώνης, αποκάλυψε την πραγματική έκταση του οικισμού.

Ο ιστορικός Κάσπερ Άντερσεν εκτιμά ότι η ανακάλυψη αποτελεί σημαντικό κομμάτι του παζλ για την κατανόηση της οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής οργάνωσης της περιοχής κατά την εποχή εκείνη.

Κατά την περίοδο των Βίκινγκς, το Άαρχους - γνωστό τότε ως Άρος - λειτουργούσε ως κέντρο βασιλικής εξουσίας και διεθνούς εμπορίου. Τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες από οικισμούς όπως το Σόφτεν φαίνεται πως διοχετεύονταν σε εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα τοπικά όρια.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η ύπαρξη μιας τόσο μεγάλης παραγωγικής μονάδας αποδεικνύει ότι οι Βίκινγκς δεν ήταν απλώς πολεμιστές και επιδρομείς, αλλά μέλη μιας καλά οργανωμένης κοινωνίας με ανεπτυγμένη οικονομία, εξειδικευμένη παραγωγή και ισχυρές εμπορικές διασυνδέσεις σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

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