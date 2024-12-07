Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως έχει διακοπεί καθώς μεγάλη ποσότητα νερού έχει καλύψει το οδόστρωμα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η κατάσταση είναι οριακή για να απειληθούν τα σπίτια στον οικισμό του Κάτω Στρεφίου ενώ ήδη έχουν πλημμυρίσει μεγάλες εκτάσεις.

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό με τις δυνάμεις τόσο από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία και του δημάρχου Άρη Παναγιωτόπουλου, όσο και από την Περιφέρεια, να παρεμβαίνουν όπου μπορούν.

Πρόκειται για μία περιοχή, η οποία έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ξανά το ίδιο πρόβλημα και είναι γνωστές οι συνέπειες που προκαλούνται μετά από τόσο έντονη βροχόπτωση.

112

Εξαιτίας της κατάστασης μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων εστάλη για το Στρέφι από το 112.

Πηγή: skai.gr

