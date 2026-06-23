Γκαλιμπάφ: Το Στενό θα παραμείνει σε ιρανικά χέρια - Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 12 δισ. δολάρια

Ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην Ελβετία, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι «ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ», εξηγώντας ότι έχουν συσταθεί τέσσερις ομάδες εργασίας.

Κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σε μία κίνηση που αποτυπώνει εμπράκτως την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε τη Δευτέρα στην προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι οριστικοποιήθηκε στις συνομιλίες της Ελβετίας η συμφωνία για την αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Δήλωσε επίσης ότι «η διοίκηση του Στενού του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση». Το Ιράν θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας ανέφερε, και πρόσθεσε: «Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ξανά το στενό, όσον αφορά τη διέλευση, και να επαναφέρουμε την ευημερία στην περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία» είπε.

Στο μεταξύ, οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουν με μια κοινή συνεδρίαση στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων, ακολουθούμενη από μία συνεδρίαση στρατιωτικών και μία ακόμη συνεδρίαση πολιτιών αξιωματούχων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Πεντάγωνο.

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