Πάτρα: Tραυματισμός μαθητή από Challenge στο TikTok

Την ώρα που η κοινή γνώμη είναι σοκαρισμένη από τον σοβαρό τραυματισμό του 14χρονου μαθητή στη Ρόδο, κάνοντας το επικίνδυνο «Superman challenge», ένα αντίστοιχο περιστατικό με το ίδιο «παιχνίδι» σε Γυμνάσιο της Πάτρας, έρχεται να εντείνει τον προβληματισμό.

Όπως αποκαλύπτει το tempo24.gr, μαθητής Γυμνασίου στο Ρίο, έσπασε τον καρπό του, με τον πατέρα του να απειλεί με μήνυση το σχολείο την ίδια στιγμή.

Στο περιστατικό συμμετείχαν πέντε αγόρια, δύο από το Λύκειο και τα άλλα από το Γυμνάσιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Διευθύντρια του σχολικού συγκροτήματος τιμώρησε με αποβολή τους μαθητές που πέταξαν στον αέρα τον μαθητή που τραυματίστηκε.

Πηγή: skai.gr

