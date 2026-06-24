Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί την απώλεια του Τάκη Γκώνια, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 54 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας θλίψη.

Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς την Πέμπτη στις 17:00.

Ο Τάκης Γκώνιας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και αγωνίστηκε επίσης σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Σπόρτινγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε.

Έπειτα ακολούθησε την οδό της προπονητικής, όπου πέρασε από τους πάγκους Γλυφάδας, Επισκοπής, Athens Kallithea, Εργοτέλη, Wadi Degla και Pyramids.

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