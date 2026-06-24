Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επανέλαβε την Τετάρτη τη θέση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των αποδεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και φαρμάκων, παρότι η Τεχεράνη δηλώνει ότι η ίδια θα αποφασίσει πώς θα διαθέσει τα χρήματα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί αρχικά μέσω της Ντόχα, στο Κατάρ.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα διατηρεί επιχειρησιακή παρουσία στην Ντόχα του Κατάρ για την εποπτεία της διαχείρισης των συγκεκριμένων κεφαλαίων.



Πηγή: skai.gr

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