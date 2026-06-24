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Καραμπόλα 5 οχημάτων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της οδού Λιοσίων

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα - Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων - Μεγάλη δυσχέρεια στο σημείο

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Κηφισός

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία.

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα:1 φορτηγό, 1 επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσικλέτες.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με πολύ μεγάλη δυσχέρεια. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κίνησης και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: καραμπόλα κίνηση Κίνηση τώρα κυκλοφοριακό τροχαίο σύγκρουση λεωφόρος Κηφισού
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