Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) χαρακτηρίζει το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής ως θετικό βήμα.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η πραγματική σύγκλιση στις αμοιβές απαιτεί ισχυρή κρατική εποπτεία και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικό μέρος από τις παρατηρήσεις και προτάσεις που είχε καταθέσει η ΓΣΕΕ κατά τη διαβούλευση με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Θετικό βήμα χαρακτηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πραγματική σύγκλιση περνά μέσα από την ισχυρή κρατική εποπτεία και την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας, το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, περιλαμβάνει σημαντικό μέρος των παρατηρήσεων και προτάσεων που είχε καταθέσει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΕΕ) προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.

Για τη Συνομοσπονδία, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ως θέση ότι η πραγματική σύγκλιση και η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος προϋποθέτουν ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τη σύναψη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και συνεχή κοινωνικό διάλογο με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Βέβαια, η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος δεν μπορεί να εξαντλείται σε διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών που θα ενισχύουν τη γυναικεία απασχόληση και θα αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις στην επαγγελματική εξέλιξη.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακόμη μεγαλύτερες παραμένουν οι ανισότητες που αποτυπώνονται στις συντάξεις, ως αποτέλεσμα των διακρίσεων και των ανισοτήτων που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Η Συνομοσπονδία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, καταθέτοντας συμπληρωματικές παρατηρήσεις και προτάσεις, όπου χρειάζεται, με στόχους την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και εφαρμογής της νομοθεσίας, την αποτελεσματική προστασία όλων των εργαζομένων και τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου, καθώς και η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων θα κριθούν στην πράξη από την ουσιαστική μείωση του μισθολογικού χάσματος και από τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλες και όλους στην εργασία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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