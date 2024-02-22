Απίστευτο περιστατικό απόπειρας ληστείας σημειώθηκε στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Άγνωστος δράστης με κράνος, εισέβαλε σε μίνι μάρκετ και με την απειλή ματσέτας προσπάθησε να αφαιρέσει χρήματα από το ταμείο του καταστήματος. Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια δεν έχασε και την ψυχραιμία της. Κραδαίνοντας έναν πλάστη και φωνάζοντας βοήθεια η γυναίκα απέτρεψε τον επίδοξο ληστή, που τράπηκε σε φυγή.
Η Αστυνομία φέρεται ότι είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη, παρ’ όλα αυτά η υπόθεση επισήμως παραμένει ανοιχτή.
Βίντεο από Κωνσταντίνος Ιερεμίας
