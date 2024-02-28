Στη Βουλή η ποινική δικογραφία για τα Τέμπη από την Εισαγγελία Λάρισας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής έφτασε σήμερα η ποινική δικογραφία του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά από σχετικά αίτημα, προκειμένου να τεθεί στην διάθεση των μελών της.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται: 1) μηνυτήριες αναφορές, 2) εκθέσεις εξέτασης μαρτύρων, 3) πορίσματα εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών, 4) πόρισμα Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Οι βουλευτές – μέλη της επιτροπής – θα έχουν την δυνατότητα, από αύριο Πέμπτη, να μελετήσουν το σχετικό υλικό, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα , να κρατήσουν σημειώσεις προκειμένου να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να κρίνουν αν θα περιλάβουν κάποιο μέρος αυτού στο πόρισμά τους, ωστόσο δεν θα μπορούν να πάρουν αντίτυπο μαζί τους.

Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί, είναι αν θα δοθεί παράταση στις εργασίες της επιτροπής, προκειμένου οι κοινοβουλευτικές ομάδες να έχουν περισσότερο χρόνο να συντάξουν τα πορίσματά τους, με βάση τα νέα στοιχεία.

Κατόπιν σχετικής απόφασης της εξεταστικής επιτροπής, οι εκπρόσωποι των κομμάτων έχουν κληθεί να καταθέσουν τα πορίσματά τους στις 8 Μαρτίου, προκειμένου αυτά να συζητηθούν στις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης αυτών των προθεσμιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.