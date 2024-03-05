Όλοι Μαζί Μπορούμε: Αγώνας για το περιβάλλον

Ο αγώνας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για το περιβάλλον … συνεχίζεται!

Τον Απρίλιο θα διοργανωθούν 3 αγώνες δρόμου, στα 3 βουνά της Αττικής.

Στην Πάρνηθα, στις 7 Απριλίου,

Στην Πεντέλη, στις 14 Απριλίου,

Και στον Υμηττό, στις 21 Απριλίου.

Κάθε αγώνας έχει απόσταση 5 και 10 χιλιομέτρων.

Η συμμετοχή για κάθε αγώνα 5 και 10 χιλιομέτρων είναι 10 ευρώ.

Ο σκοπός των αγώνων δρόμου είναι να συγκεντρωθούν χρήματα, με τα οποία θα αγοραστούν τα δένδρα των επόμενων αναδασώσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τα οποία θα φυτευτούν στο βουνό που θα τρέξετε.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr μέχρι την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 12 το βράδυ, κάντε την εγγραφή σας.

Σε κάθε αγώνα δρόμου θα υπάρχει ατομική χρονομέτρηση καθώς και t-shirt για το κάθε συμμετέχοντα.

Γιατί το περιβάλλον… θέλει αγώνα!

Πηγή: skai.gr

