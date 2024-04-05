Τροχαίο με ανατροπή αυτοκίνητου συνέβη πριν τις 7.00 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός που βγήκε σώος από το όχημα δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τα γέλια.

Μάλιστα στο σημείο βρισκόταν κάμερα του ΣΚΑΪ ενώ όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε πώς συνέβη το ατύχημα, δεν μπορούσε να ...αρθρώσει λέξη από τα γέλια. «Γυρίζαμε από το Κορδελιό» μπόρεσε μόνο να πει και ξέσπασε ξανά στα γέλια.

Τέλος καλό, όλα καλά...

Πηγή: skai.gr

