Τηλεδιάσκεψη Χρυσοχοΐδη με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς για την ενδοοικογενειακή βία

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρόκειται να έχει την Παρασκευή το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεδιάσκεψη με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά τη δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, αναμένεται να υπάρξει ένα νέο, ακόμη πιο αυστηρό, πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ενώ πρόκειται να δοθούν εκ νέου οι σχετικές οδηγίες σε αστυνομικούς, από όλες τις διευθύνσεις της ΕΛΑΣ. .

Σημειώνεται ότι, όπως δήλωσε προχθές ο κ.Χρυσοχοΐδης, πάνω από 17.000 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί στην ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

