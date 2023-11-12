Στη σύλληψη ενός 88χρονου στην Κεντρική πλατεία Λάρισας προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έπειτα από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας.

Η 17χρονη στις 13.30 προχθές το μεσημέρι περνούσε από την Κεντρική πλατεία όταν ο ηλικιωμένος άνδρας την πλησίασε και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», της έκανε πρόταση για πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων και μάλιστα έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η 17χρονη έφυγε από την πλατεία, ενημερώνοντας ωστόσο την ΕΛ.ΑΣ. Την ίδια μέρα αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., βρήκαν τον 88χρονο ενώ περπατούσε στην Κεντρική πλατεία. Ο ηλικιωμένος αναγνωρίστηκε και συνελήφθη, μόνο που λόγω ηλικίας, αλλά κυρίως λόγω της κατάστασης της υγείας του, που μάλλον εξηγούν τη συμπεριφορά του, αφέθηκε ελεύθερος.

Σε βάρος του 88χρονου θα υποβληθεί δικογραφία προκειμένου να οριστεί τακτική δικάσιμος και να εξηγήσει ενώπιον των δικαστηρίων τη στάση του, αλλά η απόφαση της Εισαγγελέα να μην τηρήσει την αυτόφωρη διαδικασία, λόγω και των προβλημάτων του ηλικιωμένου άνδρα, προκάλεσε τη μήνιν οικείων της ανήλικης. Από την Εισαγγελέα έγιναν ωστόσο οι προβλεπόμενες συστάσεις στους οικείους του 88χρονου για καλύτερη επιτήρησή του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.