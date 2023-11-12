Σήμερα η ορθοδοξία τιμά τον Άγιο Νείλο τον Μυροβλύτη και ο μοναδικός ναός αφιερωμένος στον συγκεκριμένο άγιο βρίσκεται στον Πειραιά.

Ο Όσιος Νείλος καταγόταν από την Κυνουρία και ασκήτευε στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους. Απεβίωσε ειρηνικά και αργότερα το Ιερό του λείψανο ανέβλυσε μύρο.

Η εκκλησία του βρίσκεται στα όρια της Καλλίπολης με την συνοικία των Υδραίικων, στον Πειραιά.

Η περιοχή αυτή είναι γνωστή και ως γενέτειρα του ηθοποιού Δημήτρη Παπαμιχαήλ αλλά και από τους στίχους του τραγουδιού του Μπαγιαντέρα "Αποβραδίς ξεκίνησα / μ' έναν παλιό μου φίλο / για το Χατζηκυριάκειο / και για τον Άγιο Νείλο", που ερμήνευσε ο Βασίλης Τσιτσάνης και του λαϊκού σμυρνέικου τραγουδιού Παποράκι "Κάθε νύχτα στ' όνειρό μου σεργιανάω / Άγιο Νείλο, Κερατσίνι, Κοκκινιά".

Ο ναός χτίστηκε το 1928 με πρωτοβουλία της Ελένης Μαμάη ως μία μικρή εκκλησία, η οποία άρχισε να ανοικοδομείται στη σημερινή της μορφή από το 1956.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 1973 και τότε έγιναν τα εγκαίνια του ναού.

Σε αυτόν τον ναό υπάρχει μέρος των λειψάνων του, ενώ τα υπόλοιπα έχουν μεταφερθεί στο Άγιο Όρος.

Φωτογραφία από Wikipedia

Πηγή: skai.gr

