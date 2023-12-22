Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε γυμνάσιο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 16χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε συμμαθητή του μέσα στις τουαλέτες σχολείου το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Η μητέρα του θύματος υπέβαλε μήνυση στο ΑΤ Χαριλάου Αναλήψεως.

Ο ανήλικος φερόμενος ως δράστης και η 40χρονη μητέρα του συνελήφθησαν. Αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

