Εντατικοποιούνται κατά τη διάρκεια των γιορτών οι περιπολίες και οι έλεγχοι της αστυνομίας σε χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εμπορική-αγοραστική κίνηση ή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης δίνει συμβουλές για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες, μεταξύ άλλων:

- να είναι «υποψιασμένοι»,

- να μην έχουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά και

- να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε χώρους με συνωστισμό.

Συγκεκριμένα τους συμβουλεύει, κατά την επίσκεψή τους στην αγορά, να προσέχουν τις συναλλαγές τους, να προστατεύουν τις τσάντες και τα πορτοφόλια τους, ενώ φεύγοντας από το σπίτι για διακοπές να ασφαλίζουν παράθυρα και πόρτες και να μην κάνουν ευρέως γνωστή την απουσία τους.

Προβλέπονται ακόμη καθημερινοί αστυνομικοί έλεγχοι για την αποτροπή του φαινομένου του παρεμπορίου, συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, αύξηση των μέτρων της Τροχαίας κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης και συγκρότηση ειδικών συνεργείων για τον έλεγχο των πλέον επικίνδυνων παραβάσεων, όπως της παραβίασης του ορίου ταχύτητας, της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους.

Επιπλέον θα αστυνομεύεται και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προς διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων άμεσης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

