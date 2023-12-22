ΕΦΕΤ: Ανάκληση πιάτου από πορσελάνη

Πιάτο από πορσελάνη με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, προέλευσης Κίνας, στο οποίο διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα απελευθέρωσης καδμίου, ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά του συγκεκριμένου πιάτου, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Πρόκειται για πιάτο από πορσελάνη με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση 15 cm, με κωδικό προϊόντος ITEM NO: SJ0211, αριθμό γραμμοκώδικα 0526126000033 και αριθμό παρτίδας SJB23022-1, το οποίο διακινείται από την εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

