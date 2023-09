Κλειστά τα σχολεία στη Θεσσαλία 25-27 Σεπτεμβρίου λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας Ελλάδα 17:19, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κλειστά θα μείνουν για τρεις ημέρες και τα σχολεία στη Μαγνησία